Conexión a internet durante los vuelos

La tecnología en los aviones ha cambiado la forma en que viajamos, y una de las reglas más conocidas es el llamado “modo avión” en los dispositivos.

Esta medida evita interferencias con los sistemas de comunicación y navegación, sobre todo durante el despegue y el aterrizaje.

Sin embargo, se investiga una nueva tecnología basada en la luz que podría permitir conexiones más rápidas a bordo mediante luces LED que transmiten datos, aunque por ahora es una propuesta en desarrollo.

Con el tiempo, este tipo de avances podría mejorar la experiencia de comunicación durante los vuelos.