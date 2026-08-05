Criar hijos entre algoritmos demuestra hasta qué punto la inteligencia artificial se ha incorporado al cuidado de los hijos. Hoy existen dispositivos que monitorean el sueño, registran los movimientos y detectan cambios en los hábitos de un bebé mediante sensores y algoritmos.

Estas herramientas ofrecen un seguimiento constante y prometen mayor tranquilidad a los padres. Sin embargo, también invitan a reflexionar sobre los límites de la tecnología en la vida familiar. Ningún sistema sustituye el instinto, la observación ni el vínculo entre padres e hijos.