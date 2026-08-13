Cuando actualizar el celular queda para después

Posponer las actualizaciones del celular parece algo inofensivo: vemos la notificación, pensamos “después lo hago” y seguimos. Sin embargo, ese pequeño hábito puede dejarnos expuestos.

Las actualizaciones no solo traen nuevas funciones; también corrigen fallas que podrían poner en riesgo nuestras fotos, contraseñas, cuentas y datos personales.

En Panamá, donde cada vez dependemos más del celular para trabajar, pagar y comunicarnos, mantenerlo actualizado debería ser una costumbre, no una tarea que siempre dejamos para mañana.