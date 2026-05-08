Cuando apagan el servidor, desapareces

Antes, un videojuego podía sobrevivir años en un estante. Hoy, muchos dependen de servidores que un día solo dejan de existir. Cuando eso ocurre, mapas, personajes, progresos y comunidades enteras desaparecen. Lo inquietante no es solo perder acceso, sino descubrir que jamás tuvimos control real sobre aquello en lo que invertimos tiempo y emociones. La industria habla de innovación, pero también ha normalizado lo breve, lo temporal. Quizás el verdadero miedo digital es saber que todo puede apagarse progresivamente sin preguntarnos.