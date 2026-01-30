Desde la web

Cuando la tecnología sí da empleo

Evelyn González
30 de enero de 2026

La apuesta del alcalde Mayer Mizrachi por el empleo digital no es nueva: ya se ensayó en 2025. Sin embargo, su vigencia es innegable. Panamá no puede seguir aferrada a ferias laborales tradicionales que rara vez generan resultados.

La tecnología ya demostró que puede ordenar, agilizar y conectar talento con empresas de forma eficiente.

Modernizar la intermediación laboral no es una moda ni un experimento, es una responsabilidad pública. Insistir en estas herramientas es apostar por soluciones que funcionan.

