¡Diálogos con máquinas!

Por fin les hablaremos a nuestras computadoras. Durante años, Siri, Alexa y Google Assistant prometieron que conversaríamos con ellas como con personas, pero la mayoría solo los usaba para tareas sencillas. Ahora, con chatbots como ChatGPT y Gemini sonando cada vez más humanos, esa interacción podría cambiar. Hablar con IA puede volverse natural e incluso divertido, aunque también presenta riesgos para quienes enfrentan problemas de salud mental. La tecnología avanza, y con ella, nuestra manera de comunicarnos.