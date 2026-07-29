¿Dueños de dispositivos o usuarios permanentes?

Comprar un dispositivo tecnológico siempre ha significado hacer una inversión para tenerlo como propio. Sin embargo, el surgimiento de nuevos modelos de pago está cambiando esa relación: ahora la tecnología podría convertirse en un servicio que se paga mes a mes. Aunque esta opción facilita el acceso a equipos de alto costo, también plantea una pregunta clave: ¿estamos comprando tecnología o simplemente pagando para seguir usándola? Una transformación que podría redefinir la manera en que los consumidores se relacionan con sus dispositivos.