Echo Dot y el avance del hogar inteligente

Si te gusta la tecnología, este es un buen momento para empezar. En un contexto donde los dispositivos inteligentes ganan cada vez más espacio en el hogar, el Echo Dot de última generación se presenta como una opción atractiva para nuevos usuarios. Este pequeño altavoz incorpora Alexa y destaca por su diseño compacto y esférico, con un sonido más potente gracias a su altavoz de 44 mm. También incluye sensor de temperatura, conectividad WiFi y Bluetooth, y funciones para automatizar tareas del hogar de forma sencilla.