El uso de la tecnología también requiere orientación, especialmente para los adultos mayores, que pueden desconocer cómo funcionan algunas estafas digitales. Un mensaje que aparenta venir de WhatsApp y alerta sobre un intento de inicio de sesión puede generar preocupación y llevarlos a responder sin saber que incluso un “NO” confirma que su número está activo. Por eso, es importante explicarles estos riesgos, enseñarles a identificar mensajes sospechosos y recordarles que lo correcto es reportar y bloquear al remitente sin responder.