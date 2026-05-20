El álbum mundialista se adapta a la era digital

En tiempos donde los celulares dominan la atención de niños y adultos, el álbum del Mundial sigue demostrando que todavía existen actividades capaces de reunir a las familias fuera de las pantallas.

Intercambiar figuritas y compartir entre amigos revive una dinámica social que parecía perderse con el paso de los años. Ahora, la experiencia también se adapta a la era digital mediante códigos QR y versiones virtuales.

Lo positivo es que, pese al avance de la tecnología, la esencia sigue siendo la misma: compartir, coleccionar y disfrutar.