El desarrollo frente a sus riesgos

La inteligencia artificial ya dejó de ser una idea de ciencia ficción, pero eso no significa que todos sus riesgos sean una fantasía.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, calificó de “patraña” los temores sobre una IA capaz de amenazar a la humanidad, mientras líderes de empresas que desarrollan esta tecnología han pedido discutir límites y controles.

El punto no es vivir con miedo a la IA, sino reconocer que cuanto más poderosa se vuelve, mayor debe ser la responsabilidad sobre su desarrollo y uso en la sociedad.