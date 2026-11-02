El destino de nuestras fotos privadas

Todos guardamos fotografías que nunca publicamos, momentos que preferimos conservar solo para nosotros. Pero ¿qué pasa con esas imágenes cuando ya no estamos? Muchas quedan almacenadas en celulares y servicios en la nube, donde nuestros familiares podrían encontrarlas.

Una investigación de Lorenz Widmaier, publicada en 2023 en Photography and Culture, analizó cómo estas fotografías ayudan a reconstruir recuerdos y descubrir facetas desconocidas de quienes fallecieron. Sin embargo, también dejan una reflexión: no todo lo que guardamos estaba destinado a ser compartido.