El dilema de Meta con adolescentes

Instagram enfrenta un problema que va más allá de una herramienta poco utilizada: su modelo de negocio puede entrar en conflicto con la protección de los adolescentes. Si reducir el tiempo que un joven pasa en la plataforma significa menos contenido consumido y menos oportunidades para mostrar publicidad, existe un incentivo para mantenerlo conectado. Las herramientas de bienestar digital no deberían existir únicamente para demostrar que una plataforma cumple; deben ser accesibles, efectivas y, sobre todo, priorizar la seguridad de los menores por encima de los intereses comerciales.