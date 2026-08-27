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El dilema de Meta con adolescentes

El dilema de Meta con adolescentes
Evelyn González
27 de agosto de 2026

Instagram enfrenta un problema que va más allá de una herramienta poco utilizada: su modelo de negocio puede entrar en conflicto con la protección de los adolescentes. Si reducir el tiempo que un joven pasa en la plataforma significa menos contenido consumido y menos oportunidades para mostrar publicidad, existe un incentivo para mantenerlo conectado. Las herramientas de bienestar digital no deberían existir únicamente para demostrar que una plataforma cumple; deben ser accesibles, efectivas y, sobre todo, priorizar la seguridad de los menores por encima de los intereses comerciales.

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