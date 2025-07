El dilema del deporte inteligente

Los wearables y el análisis de datos están cambiando las reglas del juego en el deporte en 2025. Ya no basta con el talento o la pasión: ahora se miden latidos, trayectorias, niveles de fatiga y hasta emociones. En el fútbol, el running o la Fórmula 1, la tecnología decide cuándo parar, acelerar o incluso cuidar a tiempo al cuerpo. Me entusiasma ver cómo esto empodera a más personas, no solo a las élites, aunque también deja en evidencia una creciente brecha de acceso y serias dudas sobre el manejo ético de los datos.