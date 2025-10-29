Desde la web

El misterio de las pantallas doblables

José Miguel Andrade
29 de octubre de 2025

Las pantallas doblables son componentes utilizados en teléfonos y dispositivos electrónicos que tienen la capacidad de plegarse sin romperse. Fabricadas con materiales como OLED flexibles y vidrio ultrafino (UTG).

Su estructura reemplaza el vidrio rígido convencional por capas de polímero y componentes elásticos que resisten la flexión. Se combinan con bisagras mecánicas avanzadas, diseñadas para soportar miles de pliegues sin dañar el panel. Gracias a esta tecnología, los teléfonos plegables ofrecen mayor superficie de pantalla.

