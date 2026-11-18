Circuló en redes el aviso de un supuesto apagón mundial del 17 de noviembre: 72 horas sin luz, internet ni bancos. No había evidencia. El rumor se alimentó de un simulacro oficial en Estados Unidos y hasta de un fragmento de la serie Los Simpson. Y aun así asustó. Un estudio reciente con jóvenes en España halló que tres de cada 10 admiten haber compartido una noticia falsa sin darse cuenta. Nos pasa a todos. Antes de reenviar un mensaje de WhatsApp, pregúntate con calma quién lo dice y dónde está la fuente. Verificar también es cuidar.