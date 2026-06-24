El reto de la seguridad en marketplaces digitales

Las plataformas digitales han democratizado el acceso a productos, pero también han amplificado los riesgos de fraude en línea, especialmente en marketplaces donde la supervisión es limitada.

Los anuncios engañosos, los descuentos irreales y la falta de verificación de vendedores exponen a los usuarios a estafas cada vez más sofisticadas.

Aunque la tecnología ofrece filtros y sistemas de reputación, el usuario sigue siendo el último responsable de su seguridad. la educación digital y el pensamiento crítico son esenciales antes de comprar.