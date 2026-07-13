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El reto de pagar sin efectivo

El reto de pagar sin efectivo
Evelyn González
13 de julio de 2026

La digitalización también está cambiando la forma de pagar el transporte público. Cada vez más usuarios prefieren apps de pago y menos efectivo, obligando a buses de rutas privadas y taxis a adaptarse. Pero este avance también exige mayor responsabilidad: cuando el pago se realiza a una cuenta con un nombre distinto al del conductor, se genera incertidumbre y se debilita la confianza. La tecnología facilita las transacciones, pero también debe ofrecer transparencia para que los pasajeros tengan certeza de quién recibe realmente su dinero.

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