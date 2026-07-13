El reto de pagar sin efectivo

La digitalización también está cambiando la forma de pagar el transporte público. Cada vez más usuarios prefieren apps de pago y menos efectivo, obligando a buses de rutas privadas y taxis a adaptarse. Pero este avance también exige mayor responsabilidad: cuando el pago se realiza a una cuenta con un nombre distinto al del conductor, se genera incertidumbre y se debilita la confianza. La tecnología facilita las transacciones, pero también debe ofrecer transparencia para que los pasajeros tengan certeza de quién recibe realmente su dinero.