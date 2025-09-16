Desde la web

El tercer lugar digital

El tercer lugar digital
Gina Arias
16 de septiembre de 2025

El tercer lugar que tradicionalmente era un espacio donde nos conectábamos fuera de casa y trabajo ha migrado al mundo digital. Cafés, parques y plazas han cedido protagonismo a redes sociales y comunidades en línea. Aunque ahora el tercer lugar rompe las barreras de los países, la conectividad de las comunidades se ha visto afectada. Las personas no conocen a sus propios vecinos, no conviven físicamente con su alrededor, pero sí son cercanos con amigos en línea. Aunque la tecnología nos ayuda a conectar, también nos desconecta.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR