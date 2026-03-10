El uso del reloj inteligente en niños

Los relojes inteligentes para niños pueden parecer prácticos por seguridad, pero suelen ser una gran distracción en la escuela. A diferencia de un celular, que puede guardarse, el smartwatch está siempre en la muñeca, recibiendo constantes notificaciones y llamadas, o incluso permitiendo grabar clases sin autorización. Para contar con un dispositivo seguro y funcional, es preferible un teléfono básico sin internet que solo permita llamadas y mensajes. Considero que lo mejor es posponer el uso de smartwatches hasta la adolescencia o la adultez para evitar distracciones innecesarias.