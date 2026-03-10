Desde la web

El uso del reloj inteligente en niños

Evelyn González
10 de marzo de 2026

Los relojes inteligentes para niños pueden parecer prácticos por seguridad, pero suelen ser una gran distracción en la escuela. A diferencia de un celular, que puede guardarse, el smartwatch está siempre en la muñeca, recibiendo constantes notificaciones y llamadas, o incluso permitiendo grabar clases sin autorización. Para contar con un dispositivo seguro y funcional, es preferible un teléfono básico sin internet que solo permita llamadas y mensajes. Considero que lo mejor es posponer el uso de smartwatches hasta la adolescencia o la adultez para evitar distracciones innecesarias.

