GenZ conecta con el comercio “figital”

El comercio figital, que combina las experiencias digitales y físicas, está tomando fuerza entre consumidores que buscan comodidad sin renunciar al contacto con los productos. En la generación Z, esta combinación cobra relevancia: según un estudio de PwC, firma internacional de servicios profesionales, 61% prefiere descubrir productos en tiendas físicas y 41% valora poder verlos y tocarlos. Aunque la tecnología facilita buscar y comparar, la experiencia presencial todavía puede generar confianza antes de tomar una decisión de compra.