Hablando de VPN: Surfshark

Surfshark es un servicio VPN (Red Privada Virtual) que destaca por su fuerte enfoque en la privacidad y seguridad, utilizando un cifrado avanzado y políticas estrictas de no registros. Permite conexiones ilimitadas de dispositivos con una sola cuenta, ideal para hogares o usuarios con varios equipos. Cuenta con miles de servidores en numerosos países, lo que ofrece buenas velocidades y gran acceso a contenido con restricciones geográficas. Incluye funciones como bloqueo de anuncios y rastreadores, kill switch, IP rotativa y doble VPN.