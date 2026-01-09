Honrar a los mártires con justicia social

A 62 años de los Mártires, Panamá sigue en deuda con sus comarcas. Aquellos jóvenes murieron para que el Canal fuera nuestro y su riqueza cambiara vidas.

Hoy genera miles de millones, pero en el Panamá profundo persisten el hambre, las escuelas improvisadas y la falta de agua. La soberanía no puede quedarse en actos oficiales.

Honrar a los Mártires exige cambios reales: que el dinero del Canal llegue a las comarcas y cierre la desigualdad histórica, con justicia social, dignidad y oportunidades para todos.