¿Inversión tecnológica o gasto?

Mientras miles de aficionados se preparan para ver la Copa Mundial de Fútbol de 2026, desde casa, el mercado tecnológico impulsa la promoción de proyectores 4K con funciones inteligentes. Sin embargo, la verdadera prueba no estará en las especificaciones técnicas, sino en ofrecer una experiencia estable durante transmisiones de alta demanda. En una era donde el fútbol también se consume como espectáculo tecnológico, la confiabilidad sigue teniendo más valor que el mercadeo. Antes de comprar, conviene evaluar.