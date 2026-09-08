La IA convierte fotos en recuerdos ochenteros

Los que vivieron los 80 pueden volver a verse como en aquella época, mientras que las nuevas generaciones pueden imaginar cómo habría sido crecer en esos años. La inteligencia artificial convirtió esa curiosidad en tendencia y está llenando TikTok e Instagram de retratos con peinados voluminosos, hombreras, maquillaje marcado y fondos coloridos, inspirados en los clásicos estudios fotográficos de la década. Incluso hay quienes comparan estas imágenes creadas con IA con fotografías reales de sus padres o familiares. Una combinación de tecnología y nostalgia que conecta generaciones a través de las redes sociales.