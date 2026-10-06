La IA más avanzada del mundo

OpenAI presentó GPT-6 Astra, un nuevo modelo que la compañía describe como la inteligencia artificial más avanzada del mundo y que, según afirma, podría marcar el inicio de la era de la AGI. Estas siglas significan inteligencia artificial general: una tecnología capaz de aprender y realizar diferentes tareas, no solo una función específica. Astra puede navegar por internet, utilizar aplicaciones, investigar, trabajar con documentos y completar tareas de manera autónoma, acercando la IA a una forma de trabajo mucho más parecida a la humana.