La IA no debe lucrar sin compensación

La música en todo el mundo sigue creciendo gracias al streaming y a nuevas formas de consumo digital. Pero hay un problema, ya que la inteligencia artificial ahora puede crear canciones sin pagarle a los artistas.

Esto no es solo un tema de dinero sino también ético porque la creatividad humana no se puede reemplazar ni aprovechar injustamente.

Por eso es urgente establecer reglas claras que protejan a los músicos y garanticen que la IA funcione como una herramienta de apoyo y no como un competidor que se lleve el mérito y las ganancias.