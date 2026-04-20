La IA sugiere poses fotográficas según el entorno

La próxima vez que te tomes una foto, tal vez no seas tú quien decida cómo salir. En el día a día digital, donde cada imagen compite por atención en redes sociales, la IA empieza a dictar posturas, encuadres y hasta expresiones; incluso ya existe tecnología que te sugiere cómo posar según el lugar en el que estás, leyendo el entorno en segundos.

Así, la fotografía deja de ser espontánea y se vuelve una experiencia guiada, optimizada en tiempo real, planteando una pregunta inevitable: ¿seguimos mostrando quiénes somos o lo que el algoritmo considera perfecto?