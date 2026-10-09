La IA usada desde los años 90

La inteligencia artificial no nació con los teléfonos inteligentes ni con las aplicaciones que usamos a diario. El físico Francis Halzen ya la utilizaba desde los años 90 para analizar datos y avanzar en el estudio de los neutrinos. Hoy, esas herramientas permiten identificar señales que antes eran difíciles de encontrar, incluso distinguir la Vía Láctea. Su experiencia demuestra que la IA puede ser más que una tecnología de uso cotidiano: también puede ayudar a responder preguntas sobre el origen y los misterios del universo y comprender mejor nuestro cosmos.