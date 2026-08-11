La obsesión por hacer todo “inteligente”

La tecnología no siempre avanza para resolver problemas; a veces los inventa. Un retrete que se controla por voz, una huevera que avisa cuántos huevos quedan, una tostadora que se conecta al teléfono y un espejo inteligente que ofrece información mientras nos miramos parecen llevar la tecnología a un punto donde lo útil comienza a confundirse con lo innecesario. Algunos pueden tener utilidad, pero otros hacen inevitable preguntarse: ¿realmente necesitamos todo esto o simplemente existe alguien dispuesto a comprarlo? Quizás innovar también debería significar saber cuándo no hacerlo.