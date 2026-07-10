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La primera impresión vende

La primera impresión vende
Evelyn González
10 de julio de 2026

En una época en la que las redes sociales son la carta de presentación de personas, profesionales y negocios, poder reorganizar el perfil de Instagram deja de ser un simple cambio estético.

Esta función permite destacar publicaciones clave sin eliminarlas ni volver a publicarlas, una ventaja para quienes usan la plataforma con fines comerciales o laborales.

Al final, un perfil bien organizado puede transmitir mayor confianza, reforzar una marca, mejorar la visibilidad del contenido y abrir nuevas oportunidades en el entorno digital cada día.

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Panamá
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