Desde la web

La tecnología que moviliza donaciones

La tecnología que moviliza donaciones
19 de octubre de 2026

En la era digital, las redes sociales se han convertido en herramientas para movilizar recursos ante emergencias. En Panamá, las campañas digitales para apoyar a los damnificados por el sismo del 9 de octubre muestran cómo estas plataformas pueden conectar a personas dispuestas a ayudar con familias que necesitan recuperar sus hogares. A través de publicaciones, videos y retos solidarios, la ciudadanía puede difundir iniciativas, sumar donantes y ampliar el alcance de la ayuda, demostrando que la tecnología también puede ponerse al servicio de la solidaridad.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR