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La tecnología y sus incertidumbres

La tecnología y sus incertidumbres
Evelyn González
11 de noviembre de 2026

¿Qué sucede cuando el mundo que conocemos deja de tener sentido y ya no encontramos explicaciones para lo que ocurre? Esa es una de las inquietudes que plantea M. John Harrison en “The End of Everything”, una novela que imagina una sociedad después de una catástrofe, donde objetos capaces de imitar a los humanos generan incertidumbre.

Su historia conecta con una realidad en la que la inteligencia artificial y la tecnología cambian nuestra vida a un ritmo que no siempre alcanzamos a comprender, ni a controlar por completo.

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Panamá
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