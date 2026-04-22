La voz humana aún gana a la IA en doblaje

Actores de doblaje, locutores o artistas de la voz en general, por ahora los trabajos parecen estar a salvo, aunque la llegada del doblaje con inteligencia artificial en Instagram abre un nuevo escenario. Meta ha incorporado una función que clona la voz del creador, traduce el audio a otro idioma y mantiene su entonación y estilo. Sin embargo, todavía presenta dificultades para reproducir emociones e inflexiones complejas, lo que limita su naturalidad. Aun así, la tecnología sigue avanzando rápidamente en el entorno digital actual.