Limitaciones con los chips de memoria

Evelyn González
27 de enero de 2026

La tecnología atraviesa un escenario de limitaciones en la disponibilidad de chips de memoria, componentes internos que permiten a celulares, computadoras y sistemas digitales almacenar y procesar información con rapidez.

No es una situación que el consumidor perciba, ya que los equipos siguen en el mercado, pero sí impacta a la industria tecnológica.

La creciente demanda por inteligencia artificial absorbe parte de esta memoria, lo que reduce su uso en otros dispositivos y podría traducirse, a mediano plazo, en precios más altos y menos innovaciones disponibles.

