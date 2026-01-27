Limitaciones con los chips de memoria

La tecnología atraviesa un escenario de limitaciones en la disponibilidad de chips de memoria, componentes internos que permiten a celulares, computadoras y sistemas digitales almacenar y procesar información con rapidez.

No es una situación que el consumidor perciba, ya que los equipos siguen en el mercado, pero sí impacta a la industria tecnológica.

La creciente demanda por inteligencia artificial absorbe parte de esta memoria, lo que reduce su uso en otros dispositivos y podría traducirse, a mediano plazo, en precios más altos y menos innovaciones disponibles.