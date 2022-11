Los pilares no cambiarán

La forma en que la gente se informa cambió.

Hay quienes buscan conocer los datos más importantes de un suceso en 280 caracteres, válidos para Twitter o historias largas en Instagram y Facebook; sin embargo, lo que no ha variado son los pilares del Periodismo.

Buscar la verdad, darle voz a quienes no la tienen, colocar todas las partes de la noticia, educar, entretener y no caer en el amarillismo, son pautas que no se modificarán.

Ayer, se conmemoró en Panamá el Día del Periodista, una fecha en que reflexionamos sobre la manera en que ejercemos esta hermosa profesión.