Los símbolos patrios también enfrentan los retos de la inteligencia artificial

La bandera, el himno y el escudo representan al país, pero su significado también se transmite en los espacios digitales donde hoy se informa y conversa.

En el Día de los Símbolos de la Nación, vale preguntarse cómo proteger esa identidad cuando una imagen puede modificarse en segundos y la inteligencia artificial puede fabricar videos o audios convincentes.

Una bandera alterada, un supuesto mensaje oficial o una fotografía falsa pueden circular antes de que alguien compruebe su origen.

La respuesta no consiste en desconfiar de toda tecnología, sino en aprender a verificar fuentes, revisar fechas y buscar publicaciones institucionales antes de reenviarlos. El respeto a los símbolos también exige responsabilidad al compartir contenido en internet.