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Marcos digitales sustituyen fotos fijas

Marcos digitales sustituyen fotos fijas
Evelyn González
13 de abril de 2026

Hoy, la nueva generación casi no usa álbumes de fotos ni cuadros tradicionales para guardar recuerdos. Prefieren tener sus imágenes en el celular o en la nube, donde pueden verlas y compartirlas en cualquier momento.

Con esta evolución, también han llegado los cuadros digitales que se colocan en paredes o muebles, como decoración moderna. Estos dispositivos muestran varias fotos en una sola pantalla y cambian automáticamente.

Un ejemplo es Frameo, que permite enviar imágenes desde el teléfono pensadas para compartir recuerdos de forma práctica y actual.

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Panamá
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