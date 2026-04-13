Marcos digitales sustituyen fotos fijas

Hoy, la nueva generación casi no usa álbumes de fotos ni cuadros tradicionales para guardar recuerdos. Prefieren tener sus imágenes en el celular o en la nube, donde pueden verlas y compartirlas en cualquier momento.

Con esta evolución, también han llegado los cuadros digitales que se colocan en paredes o muebles, como decoración moderna. Estos dispositivos muestran varias fotos en una sola pantalla y cambian automáticamente.

Un ejemplo es Frameo, que permite enviar imágenes desde el teléfono pensadas para compartir recuerdos de forma práctica y actual.