Más allá del “copiar y pegar”: el reto de la IA

¿Qué haría una marca si pudiera saber, en tiempo real, qué busca un consumidor antes de que tome una decisión de compra? Ese escenario ya es posible con Inteligencia Artificial. Sin embargo, su mayor fortaleza no está en reemplazar la estrategia humana, sino en potenciarla. La IA analiza datos, identifica patrones y personaliza experiencias, pero sigue siendo el criterio del profesional el que convierte esa información en decisiones acertadas. El problema aparece cuando se reduce a un simple 'copiar y pegar', en lugar de aprovecharla para interpretar datos, innovar y crear estrategias con verdadero valor.