Modernizar la salud va más allá de una inauguración

La incorporación de un equipo de rayos X panorámico digital en el Policentro de Chepo demuestra cómo la tecnología puede reducir brechas en el acceso a la salud especializada. Sin embargo, el verdadero desafío no termina con la inauguración.

La inversión solo será efectiva si se garantiza mantenimiento, personal capacitado y continuidad del servicio.

Modernizar hospitales requiere más que adquirir equipos de última generación; exige planificación, presupuesto sostenible y una estrategia que asegure beneficios permanentes para toda la población.