Música generada con IA: ¿cómo se hace?

José Miguel Andrade
25 de noviembre de 2025

Los programas de generación musical con IA son capaces de crear melodías mediante modelos entrenados con grandes bases de datos de audio. Pueden producir armonías, ritmos o pistas completas a partir de texto o ejemplos musicales. Su funcionamiento se basa en redes neuronales profundas, especialmente modelos generativos como Transformers o Diffusion, que aprenden patrones musicales y los recrean. Ejemplos destacados incluyen Suno, Udio y Stable Audio para generar música desde texto; AIVA y Amper Music para composición asistida; y Synthesizer V (voces sintéticas).

