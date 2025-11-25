Música generada con IA: ¿cómo se hace?

Los programas de generación musical con IA son capaces de crear melodías mediante modelos entrenados con grandes bases de datos de audio. Pueden producir armonías, ritmos o pistas completas a partir de texto o ejemplos musicales. Su funcionamiento se basa en redes neuronales profundas, especialmente modelos generativos como Transformers o Diffusion, que aprenden patrones musicales y los recrean. Ejemplos destacados incluyen Suno, Udio y Stable Audio para generar música desde texto; AIVA y Amper Music para composición asistida; y Synthesizer V (voces sintéticas).