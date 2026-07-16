¿Necesitamos regular cada publicación digital?

La transparencia en la publicidad digital es necesaria, pero convertirla en una obligación legal para cada publicación pagada puede abrir la puerta a regulaciones difíciles de aplicar y con efectos no deseados sobre la libertad de expresión y la creación de contenido. Antes de imponer nuevas etiquetas por ley, el debate debería centrarse en fortalecer la educación digital, promover la autorregulación de las plataformas y exigir el cumplimiento de las normas de protección al consumidor que ya existen, evitando una sobrerregulación.