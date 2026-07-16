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¿Necesitamos regular cada publicación digital?

¿Necesitamos regular cada publicación digital?
Evelyn González
16 de julio de 2026

La transparencia en la publicidad digital es necesaria, pero convertirla en una obligación legal para cada publicación pagada puede abrir la puerta a regulaciones difíciles de aplicar y con efectos no deseados sobre la libertad de expresión y la creación de contenido. Antes de imponer nuevas etiquetas por ley, el debate debería centrarse en fortalecer la educación digital, promover la autorregulación de las plataformas y exigir el cumplimiento de las normas de protección al consumidor que ya existen, evitando una sobrerregulación.

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