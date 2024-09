“Mi cuenta, mis reglas”, es un mensaje interesante que leí en el perfil de redes sociales de una activista, quien aseguraba que, si alguien le escribía algún comentario que no le gustaba, sencillamente lo eliminaría y bloquearía a la persona.

Esto me lleva a reflexionar en que hay gente que se atreve a emitir juicios en las cuentas de otros, sin meditar. No es que uno quiere que todos estén a favor, pero hay unidades que terminan insultando, acosando y denigrando al dueño del perfil. Es como si alguien fuese a tu casa a insultarte. Eso es inaceptable y no hay que aguantarse la toxicidad; lo mejor siempre será no dar cabida a la negatividad.