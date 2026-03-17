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Nuevos dispositivos inteligentes para el hogar

Nuevos dispositivos inteligentes para el hogar
Evelyn González
17 de marzo de 2026

En un hogar donde la rutina diaria se mezcla con trabajo y ocio, la tecnología puede simplificar nuestras vidas.

Los nuevos modelos de Echo (altavoces inteligentes con asistente de voz), Fire TV (dispositivos de streaming para ver series y películas), Ring (cámaras y timbres de seguridad) y Blink (cámaras de vigilancia conectadas) son más inteligentes y potentes, con funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Mejoran el hogar conectado, anticipan comandos, optimizan el entretenimiento y refuerzan la seguridad, reflejando el modernismo digital.

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