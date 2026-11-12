Nuevos navegadores con IA

Durante años, entrar a internet significó abrir Chrome, escribir una dirección y buscar entre varias páginas. Ahora, esa rutina empieza a cambiar con navegadores como Atlas, de OpenAI, y Comet, de Perplexity, que incorporan inteligencia artificial para resumir contenidos, comparar opciones y realizar tareas. La propuesta resulta atractiva porque ahorra tiempo, pero también exige prudencia: delegar acciones implica confiar datos y decisiones. La innovación no consiste solo en navegar más rápido, sino en decidir cuánto control estamos dispuestos a ceder.