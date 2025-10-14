Para cuidar a tus seres queridos

Life360 Family Locator & GPS Tracker es una aplicación para Android que permite rastrear teléfonos inteligentes en tiempo real para la ubicación de familiares o amigos, ideal para seguridad y coordinación.

Ofrece alertas automáticas al llegar o salir de lugares, historial de ubicaciones y detección de accidentes. Su interfaz es intuitiva y permite crear “círculos” privados de usuarios.

Su mayor desventaja es el uso constante del GPS, que puede agotar la batería con rapidez, además de generar preocupaciones de confianza y dependencia tecnológica.