Patinetas que desafían la gravedad

Las patinetas voladoras ya no son solo cosa de películas. La tecnología ha permitido desarrollar prototipos capaces de elevar a una persona y mantenerla en el aire, aunque todavía necesitan condiciones especiales para funcionar.

Algunos utilizan pistas magnéticas, mientras otros recurren a turbinas para despegar. Aunque todavía parecen lejanas para el uso diario, estas innovaciones demuestran que muchas ideas de la ciencia ficción pueden convertirse en realidad, incluso si su llegada al mercado toma más tiempo del esperado.