Posibles cambios en precios tecnológicos

La industria tecnológica enfrenta posibles problemas en su cadena de suministro por tensiones en Medio Oriente. Medios como DW y Wired advierten que interrupciones en materiales clave, como el helio usado en semiconductores, podrían elevar los costos de producción.

A esto se suma la alta demanda de chips por la inteligencia artificial, lo que presiona gradualmente el mercado. Aunque no se habla de una escasez inmediata, sí se prevé un aumento en los precios de computadoras y dispositivos electrónicos durante los próximos meses.