¿Quién pagará el impuesto digital?

Comprar en línea desde Panamá podría salir más caro si se aprueba el 7% de ITBMS para las plataformas digitales. Entiendo la intención de nivelar la competencia: el comercio local cumple con este impuesto, mientras algunas compras digitales desde el exterior no lo hacen. Pero una cosa es ordenar las reglas y otra trasladar el costo al consumidor. Antes de hablar de los $100 millones que se esperan recaudar, quisiera saber cómo funcionará el cobro y si realmente serán las plataformas, y no nuestro bolsillo, quienes asumirán la factura.