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¿Quién pagará el impuesto digital?

¿Quién pagará el impuesto digital?
21 de agosto de 2026

Comprar en línea desde Panamá podría salir más caro si se aprueba el 7% de ITBMS para las plataformas digitales. Entiendo la intención de nivelar la competencia: el comercio local cumple con este impuesto, mientras algunas compras digitales desde el exterior no lo hacen. Pero una cosa es ordenar las reglas y otra trasladar el costo al consumidor. Antes de hablar de los $100 millones que se esperan recaudar, quisiera saber cómo funcionará el cobro y si realmente serán las plataformas, y no nuestro bolsillo, quienes asumirán la factura.

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