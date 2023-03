Ayer, se dio la sincronización de los servicios entre Claro Panamá y la empresa Más Móvil lo que generó una caída de la red y que miles de usuarios no lograran desarrollar sus funciones como acostumbran.

La pregunta del millón de dólares es quién repone las pérdidas por esa falla, pues la gente no podía utilizar sus dispositivos para trabajar ni estudiar, desde la madrugada hasta el mediodía. Estamos en la era de la tecnología y es algo que deben entender las compañías que se dedican a este negocio; no tener el servicio representó muchos inconvenientes y al final es algo que no se verá reflejado en la factura.